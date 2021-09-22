Ляшко розповів, для кого в Україні вакцинація стане обов'язковою

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Міністерство охорони здоров’я планує затвердити перелік професій, яким обов’язково треба мати щеплення від COVID-19

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко за результатами засідання Кабміну, передає RegioNews.

Ми вважаємо за доцільне прийняти жорстке рішення для убезпечення освітнього процесу та функціонування органів державної влади, особливо в частині надання адміністративних послуг, де відбувається тісний контакт зі споживачами”, - заявив Ляшко.

За його словами, МОЗ затвердить перелік професій, яким обов’язково треба мати щеплення від COVID-19. До нього включать працівників закладів освіти, працівників центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також працівників місцевих державних адміністрацій.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні не планують вводити обов’язкову вакцинацію від COVID-19. За словами Шмигаля, влада буде мотивувати людей робити щеплення.