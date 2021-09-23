У столиці затримали групу псевдополіцейських

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У Києві викрили групу шахраїв, які здійснювали кур’єрські доставки, а отримувачів замовлення звинувачували у торгівлі наркотиками та вимагали гроші. При цьому їх спільники представлялися працівниками поліції й погрожували кримінальною відповідальністю

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що "схема" шахраїв полягала у наступному: організатор орендував два десятки автомобілів, влаштував своїх поплічників на власному автопарку у служби таксі, де, за його вказівкою, вони мали здійснювати лише кур’єрські доставки.

Отримавши замовлення, учасники групи перевіряли вміст відправлень. Якщо у "посилці" знаходили наркотичні засоби чи психотропні речовини - відразу повідомляли "шефові" адресу, на яку слідували. Якщо наркотиків не знаходили, то підкидали їх у відправлення особисто.

На зазначеному місці таксист передавав замовлення адресату, до якого в цей час підходив організатор групи з іншими спільниками. Вони представлялись поліцейськими та звинувачували особу у збуті наркотиків.

Організатору та усім його спільникам оголошено про підозру. До суду подано клопотання для обрання фігурантам запобіжних заходів.

Раніше повідомлялося, що у Києві двоє поліцейських за 10 тисяч доларів допомагали ховатися підозрюваному у шахрайстві.