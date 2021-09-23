На Одещині затримали банду, яка викрадала людей

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На Одещині співробітники Служби безпеки України провели спецоперацію із затримання чотирьох учасників угруповання, яке залякувало та викрадало мешканців міста Южне

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, до складу групи входили уродженці однієї із закавказьких країн з кримінальним минулим. Вони, створюючи штучні конфліктні ситуації, вимагали з потерпілих великі суми грошей та майно.

Співробітники СБУ встановили місце перебування всіх учасників угруповання і затримали їх.

У межах кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України на Полтавщині затримала організовану групу, яка викрала дитину місцевого депутата. За звільнення доньки зловмисники вимагали від чоловіка "викуп" у майже пів мільйона доларів.