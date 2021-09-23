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23 сентября 2021, 20:10 1256

В Одесском аэропорту задержали мужчину с украденной сотней тысяч долларов

23 сентября 2021, 20:10 1256
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Фото Нацполиции
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В Одессе задержали мужчину, который похитил 105 тысяч долларов из квартиры своего приятеля в столице и пытался покинуть страну

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева, передает RegioNews.

В полицию обратился владелец квартиры и сообщил о повреждении сейфа и исчезновении 105 тысяч долларов. Во время следственных действий правоохранители выяснили, что один из товарищей потерпевшего имел доступ к квартире.

Установлено, что один из иностранных товарищей потерпевшего, который находился в Украине, имел доступ к дому. Воспользовавшись отсутствием хозяев, злоумышленник зашел в квартиру и, повредив инструментами сейф, похитил оттуда деньги. В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативные работники установили местонахождение подозреваемого. Его выявили в аэропорту города Одесса, когда тот пытался покинуть Украину, - говорится в сообщении.

Задержать подозреваемого удалось, когда тот пытался покинуть Украину. Украденные деньги обнаружили и изъяли, заверили в полиции.

Следователи начали уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, полиция задержала четырех молодых людей, которые напали на пенсионерку на Черниговщине.

Также на Буковине полицейские остановили кражу лесодревесины.

Одесса воровство деньги полиция побег

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