Поліція затримала чотирьох молодиків, які напали на пенсіонерку на Чернігівщині
Правоохоронці встановили осіб, причетних до розбійного нападу на пенсіонерку в одному із сіл Бобровицької громади Чернігівської області. Ними виявилися четверо молодих людей віком від 15 до 22 років
Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Чернігівської області.
Слідчі встановили, що молодики пошкодили вікна та двері будинку жінки 1959 року народження - вони проникли у помешкання з метою наживи. Жінку, яка прокинулася від дій молодих людей, зв'язали та декілька разів ударили металевою палицею.
Від отриманих ударів жінка втратила свідомість, а чоловіки продовжили нишпорити по будинку в пошуках цінних речей", - зазначили у поліції.
Фігуранти зірвали з жінки золотий ланцюжок, забрали її мобільний телефон, ікони, дрібні гроші, деякі речі домашнього вжитку та зникли в невідомому напрямку.
Правоохоронці встановили, що молоді люди рухалися на автомобілі - його знайшли покинутим неподалік м. Бобровиці. Низка вилучених речових доказів вказувала на чотирьох місцевих мешканців, які могли бути причетними до скоєння розбійного нападу.
"Одного з них поліцейські побачили на відрізку дороги між покинутим авто та його будинком. Коли чоловік побачив поліцейське авто, навіть намагався втекти. Утім, правоохоронці його наздогнали", - повідомили у поліції.
Ще троє молодиків переховувалися вдома у родичів, які винаймають житло в Бобровиці. Усіх чотирьох осіб правоохоронці затримали для проведення подальших слідчих дій.
Зазначається, що найстаршому з фігурантів 22 роки й він вже був судимий за вчинення крадіжки. Ще трьом затриманим хлопцям 15-17 років, поліція встановлює роль кожного з них у цьому правопорушенні.
Раніше повідомлялось, що у Чернігові патрульні затримали чоловіка, який поводився агресивно, чіплявся до перехожих, погрожуючи їм зброєю.