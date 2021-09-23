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23 вересня 2021, 15:45 152

У Харкові побили патрульного, який прибув на виклик

23 вересня 2021, 15:45 152
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Фото з відкритих джерел
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У Харкові побили патрульного, який прибув на виклик за фактом сімейної сварки. Нападнику тепер загрожує до 5 років за ґратами

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Поліцейські прибули у пішому патрулі на виклик, а в ході документування правопорушення на них напав нетверезий 36-річний раніше неодноразово судимий мешканець квартири.

На неодноразові законні вимоги працівників поліції припинити протиправні дії вчинив опір та навмисно наніс інспекторові поліції декілька ударів рукою по голові та в обличчя, - розповіли в поліції.

Наразі нападнику готують підозру за насильство щодо працівника правоохоронного органу, та вирішують питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.

Як повідомлялося, 10 вересня в Ужгороді п'яна жінка побила поліцейську.

Раніше на Одещині жінка побила патрульну: їй загрожує до п'яти років позбавлення волі.

поліція Побиття патрульна поліція інцидент

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