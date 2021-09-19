На Буковині поліцейські зупинили крадіжку лісодеревини
Поліцейські зупинили в селі Дихтинець Вижницького району вантажний автомобіль "ЗІЛ", який без належних документів перевозив 8 кубометрів деревини смереки
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Чернівецької області.
Правоохоронці встановили, що 58-річний чоловік незаконно завантажив деревину на території лісництва.
Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом крадіжки.
Наразі вирішується питання про накладення арешту на транспортний засіб і вантаж.
Раніше повідомлялось, що одеські поліцейські затримали угруповання "чорних" лісорубів на чолі з депутатом міськради.
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