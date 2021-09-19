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19 вересня 2021, 17:46 144

На Буковині поліцейські зупинили крадіжку лісодеревини

19 вересня 2021, 17:46 144
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Фото: Нацполіція
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Поліцейські зупинили в селі Дихтинець Вижницького району вантажний автомобіль "ЗІЛ", який без належних документів перевозив 8 кубометрів деревини смереки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Чернівецької області.

Правоохоронці встановили, що 58-річний чоловік незаконно завантажив деревину на території лісництва.

Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом крадіжки.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на транспортний засіб і вантаж.

Раніше повідомлялось, що одеські поліцейські затримали угруповання "чорних" лісорубів на чолі з депутатом міськради.

крадіжка поліція контрабанда авто природа дерева

 
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