Україна перейшла у "жовту" зону: карантин посилено

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Починаючи від сьогодні, 23 вересня, в Україні почала діяти "жовта" зона адаптивного карантину. Без обмежень зможуть працювати тільки власники COVID-сертифікатів

Про це пише RegioNews за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС.

Правила цієї зони не передбачають обмежень для транспорту і не обмежують за часом роботу закладів, однак вводиться у дію ряд обмежень, які стосуються роботи навчальних закладів, кінотеатрів, кафе, ресторанів.

Зокрема, у "жовтій" зоні заборонені масові заходи, якщо не дотримується норма - одна людина на чотири квадратних метри. Обмеження по числу відвідувачів діють також і в фітнес-центрах і басейнах - одна людина на 10 кв. м.

Освітні установи зможуть працювати за умови вакцинації 80% педагогів. Йдеться про як мінімум одну дозу вакцини. Винятком є дитячі садки та 1-4 класи шкіл, вони зможуть продовжувати працювати навіть якщо не буде дотримана норма в 80% вакцинованих.

Кафе і ресторани можуть працювати за умови, що за одним столиком не більше 4 осіб, а відстань між столами мінімум 1,5 метра. Водночас якщо 80% персоналу та відвідувачі закладу отримали хоча б одне щеплення - обмеження можна не дотримуватися.

Доказом вакцинації є COVID-сертифікат, його можна згенерувати в додатку "Дія". Передбачено, що документів буде два: жовтий (для першої дози, термін дії 120 днів), зелений (для двох доз, термін дії рік).

Раніше повідомлялось, що відразу чотири області України можуть потрапити в "червону" зону карантину.