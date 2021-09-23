Ляшко розповів, коли закінчиться карантин

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що карантин може завершитися весною 2022 року, якщо до Нового року вакцинується більшість українців

Про це Ляшко заявив під час виступу на міжнародному форумі "Креативна індустрія", передає RegioNews.

Вакцинуємося до Нового року - на весну можемо спокійно жити без карантинних обмежень", - сказав Ляшко.

Він додав, що в Україні сьогодні більш ніж 10 мільйонів доз вакцин, 17 мільйонів як мінімум законтрактовано вже.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що вакциновані проти коронавірусної інфекції громадяни повинні носити захисну маску, оскільки можуть переносити збудника хвороби та інфікувати невакцинованих