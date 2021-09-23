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23 сентября 2021, 18:24 322

Минздрав введет обязательную вакцинацию от COVID-19 госчиновников и педагогов - Шмыгаль

23 сентября 2021, 18:24 322
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Фото из открытых источников
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В Украине обяжут чиновников и педагогов вакцинироваться от коронавируса

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Минздрава "Коронавирус в регионах".

Соответствующее протокольное решение приняли вчера на заседании правительства.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, такой подход предусматривает действующее законодательство: Европейский суд по правам человека в апреле этого года подтвердил положения нашего национального законодательства, что обязательная вакцинация является законной и может быть необходимой в демократических обществах и не противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Как сообщалось, вчера Ляшко рассказал, для кого в Украине вакцинация станет обязательной.

Между тем ранее, 14 сентября, премьер уверял, что обязательной вакцинации от COVID-19 в Украине не планируется.

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