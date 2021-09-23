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23 вересня 2021, 15:02 154

У КМДА кажуть, що майже у всіх школах Києва вакциновано 80% вчителів

23 вересня 2021, 15:02 154
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Фото з відкритих джерел
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Станом на 23 вересня у Києві майже 100% навчальних закладів досягли показника у 80% вакцинованих

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації, пише RegioNews.

Заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський заявив, що всі школи і садки Києва працюють у звичайному режимі.

"Зараз Київ - лідер з вакцинації працівників освіти, станом на 23 вересня майже 100% навчальних закладів, яких у місті понад 900, досягли показника у 80% вакцинованих", - заявив він.

За словами заступника голови КМДА, в першу чергу активно вакцинувався педагогічний склад навчальних закладів, а через тиждень підтягнулися і технічні працівники.

"Вакцинація працівників триватиме. Наразі всі школи та садочки готові до роботи в умовах карантину та забезпечені необхідними засобами для дезінфекції", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я планує затвердити перелік професій, яким обов’язково треба мати щеплення від COVID-19.

вакцинація коронавірус карантин школа Київ

 
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