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23 вересня 2021, 17:24 5

Всі виші Одещини від сьогодні перейшли на "дистанційку"

23 вересня 2021, 17:24 5
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Фото з відкритих джерел
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В жодному вищому навчальному закладі Одеси й області немає 80% вакцинованих співробітників. Через це від сьогодні всі виші перешли на дистанційну форму навчання.

Про це повідомив директор обласного департаменту освіти Олександр Лончак, передає RegioNews.

Що стосується профтехів, коледжів, вишів. Звичний процес навчання здійснюють 7 закладів професійної (професійно-технічної) освіти та 5 закладів фахової передвищої. Решта переходять на дистанційне навчання. Заклади вищої освіти – жодного з понад 80%, - повідомляє Лончак.

Також він зазначив, що із 788 закладів освіти станом на 15.00 22.09.2021 року в очному форматі працюватимуть 322 ЗЗСО, з них – 173 школи територіальних громад області, 104 – м.Одеса, 17 спеціальних закладів, 26 приватних, 2 заклади інших відомств.

Як повідомлялося, від сьогодні Україна перейшла у "жовту" зону: карантин посилено.

Також міністр освіти Шкарлет запевнив, що дистанційна освіта в "жовтій зоні" буде.

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