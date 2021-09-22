Шкарлет запевнив, що дистанційна освіта в "жовтій зоні" буде

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Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет запевнив, що за неможливості продовження очного навчального процесу через недостатню кількість вакцинованого персоналу, навчання має продовжуватися дистанційно

Про це міністр Сергій Шкарлет повідомив у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Шкарлет повідомив, що уряд оновив карантинні умови щодо роботи закладів освіти. Відомо, що при "жовтому" рівні відвідування закладів освіти здобувачами освіти буде дозволено за умови наявності не менш ніж у 80% працівників закладу освіти одного з обов’язкових документів.

Якщо в закладі освіти менш ніж 80% працівників, які мають один із необхідних документів, навчання має продовжуватися (!) з використанням технологій дистанційного навчання. Підкреслюю, освітній процес триватиме в дистанційному форматі, - написав міністр.

Щодо дитячих садочків, початкових класів і спецшкіл, то Шкарлет повідомив про зміни, які були сьогодні внесені до постанови КМУ.

- умова щодо наявності 80% вакцинованого персоналу НЕ поширюватиметься на заклади дошкільної освіти, спеціальні заклади загальної середньої освіти, 1-4 класи закладів ЗСО. Вони продовжуватимуть працювати в очному форматі з дотриманням протиепідемічних норм; - такий "виняток" діятиме під час "жовтого" та "червоного" рівнів епіднебезпеки, - повідомив Шкарлет.

Водночас він звернувся до голів ОДА, директорів обласних департаментів освіти, керівників усіх закладів освіти та всіх освітян із закликом свідомо поставитися до необхідності вакцинації.

Як повідомлялося, вчора стало відомо, що Держкомісія заборонила "дистанційку" в "жовтій" зоні.

Раніше голова Чернівецької ОДА заявив, що жодного дистанційного навчання не передбачається: тільки карантин.

Згодом повідомлялося, що у Франківську школи закриють на карантин через низьку вакцинацію: дистанційки в області не буде.

Нагадаємо, Україна з четверга переходить у "жовту" зону карантину.