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23 сентября 2021, 17:24 5

Все вузы Одесской области с сегодняшнего дня перешли на "дистанционку"

23 сентября 2021, 17:24 5
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Фото из открытых источников
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Ни в одном высшем учебном заведении Одессы и области нет 80% вакцинированных сотрудников. Поэтому с сегодняшнего дня все вузы перешли на дистанционную форму обучения.

Об этом сообщил директор областного департамента образования Александр Лончак, передает RegioNews.

Что касается профтехов, колледжей, вузов. Привычный процесс обучения осуществляют 7 учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и 5 учреждений профессионального высшего. Остальные переходят на дистанционное обучение. Учреждения высшего образования - ни одного из более 80%, - сообщает Лончак.

Также он отметил, что из 788 учебных заведений по состоянию на 15.00 22.09.2021 года в очном формате будут работать 322 ЗОСО, из них – 173 школы территориальных общин области, 104 – г. Одесса, 17 специальных заведений, 26 частных, 2 учреждения других ведомств.

Как сообщалось, сегодня Украина перешла в "желтую" зону: карантин усилен.

Также министр образования Шкарлет заверил, что дистанционное образование в "желтой зоне" будет.

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