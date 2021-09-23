У Києві чоловік гуляв по набережній з гранатою в кишені
Київські оперативники затримали 48-річного чоловіка з боєприпасом у кишені, коли той гуляв на Русанівській набережній
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
Чоловіка помітив перехожий та зателефонував до поліції.
За вказаною адресою терміново прибули вибухотехніки та оперативні працівники, які зупинили чоловіка для перевірки.
Під час поверхневого огляду в кишені чоловіка правоохоронці виявили предмет, схожий на гранату РГД-5 та запал", - йдеться у повідомленні.
Тепер 48-річному чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше у Києві правоохоронці затримали 33-річного водія Audi, що стріляв у поліцейських, які його переслідували.
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