У Києві чоловік гуляв по набережній з гранатою в кишені

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Київські оперативники затримали 48-річного чоловіка з боєприпасом у кишені, коли той гуляв на Русанівській набережній

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Чоловіка помітив перехожий та зателефонував до поліції.

За вказаною адресою терміново прибули вибухотехніки та оперативні працівники, які зупинили чоловіка для перевірки.

Під час поверхневого огляду в кишені чоловіка правоохоронці виявили предмет, схожий на гранату РГД-5 та запал", - йдеться у повідомленні.

Тепер 48-річному чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Києві правоохоронці затримали 33-річного водія Audi, що стріляв у поліцейських, які його переслідували.