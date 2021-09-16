На Закарпатті виявили схрон з боєприпасами
В Закарпатській облатсі співробітники Служби безпеки України виявили схрон з боєприпасами
Про це інформує RegioNews, посилаючись на пресслужбу СБУ.
Схованку було обладнано у покинутій будівлі в одному із селищ Берегівського району. Поліція затримала зловмисника, який облаштував схрон.
"Встановлено, що затриманий є одним з організаторів злочинного угруповання, яке займається нелегальним збутом зброї". - повідомили в СБУ.
За інформацією силовиків, з схованки було вилучено:
- майже 2 кг тротилу;
- 400 г пластиду;
- 10 засобів для ініціювання вибуху;
- 3 реактивні протитанкові гранати;
- 4 постріли до гранатометів ВОГ-25;
- 39 гранат РГД-5 та Ф-1.
Нагадаємо, днями на Рівненщині знайшли арсенал зброї поблизу кордону з Білоруссю.
Також нещодавно у центрі Львова поліція виявила у квартирі мешканця склад зброї.
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