На Закарпатті виявили схрон з боєприпасами

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В Закарпатській облатсі співробітники Служби безпеки України виявили схрон з боєприпасами

Про це інформує RegioNews, посилаючись на пресслужбу СБУ.

Схованку було обладнано у покинутій будівлі в одному із селищ Берегівського району. Поліція затримала зловмисника, який облаштував схрон.

"Встановлено, що затриманий є одним з організаторів злочинного угруповання, яке займається нелегальним збутом зброї". - повідомили в СБУ.

За інформацією силовиків, з схованки було вилучено:

майже 2 кг тротилу;

400 г пластиду;

10 засобів для ініціювання вибуху;

3 реактивні протитанкові гранати;

4 постріли до гранатометів ВОГ-25;

39 гранат РГД-5 та Ф-1.

Нагадаємо, днями на Рівненщині знайшли арсенал зброї поблизу кордону з Білоруссю.

Також нещодавно у центрі Львова поліція виявила у квартирі мешканця склад зброї.