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16 вересня 2021, 11:59 526

На Закарпатті виявили схрон з боєприпасами

16 вересня 2021, 11:59 526
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Фото з відкритих джерел
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В Закарпатській облатсі співробітники Служби безпеки України виявили схрон з боєприпасами

Про це інформує RegioNews, посилаючись на пресслужбу СБУ.

Схованку було обладнано у покинутій будівлі в одному із селищ Берегівського району. Поліція затримала зловмисника, який облаштував схрон.

"Встановлено, що затриманий є одним з організаторів злочинного угруповання, яке займається нелегальним збутом зброї". - повідомили в СБУ.

За інформацією силовиків, з схованки було вилучено:

  • майже 2 кг тротилу;
  • 400 г пластиду;
  • 10 засобів для ініціювання вибуху;
  • 3 реактивні протитанкові гранати;
  • 4 постріли до гранатометів ВОГ-25;
  • 39 гранат РГД-5 та Ф-1.

Нагадаємо, днями на Рівненщині знайшли арсенал зброї поблизу кордону з Білоруссю.

Також нещодавно у центрі Львова поліція виявила у квартирі мешканця склад зброї.

СБУ Україна зброя Закарпаття

 
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