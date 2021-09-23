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Бойовики продовжують обстріли із заборонених озброєнь: поранено двох бійців ООС
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23 вересня 2021, 08:09 11

Бойовики продовжують обстріли із заборонених озброєнь: поранено двох бійців ООС

23 вересня 2021, 08:09 11
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 22 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. У порівнянні з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення значно зросла

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

Так, окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Бойовики вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем в районі населених пунктів Зайцеве, Водяне та Новотошківське.

В напрямку Світлодарська противник відкривав прицільний вогонь по позиціях українських воїнів, використовуючи великокаліберні кулемети. Поблизу Причепилівки окупаційні війська двічі застосували заборонене озброєння, здійснивши 23 постріли з мінометів калібру 120 мм.

На Приазов’ї ворог тричі застосував безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання ВОГ-17 біля Павлополя та двічі біля Водяного.

Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Їм було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїнів - задовільний", - йдеться у повідомлення.

Протягом поточної доби, 23 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Раніше повідомлялось, що в зоні проведення Операції об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

ООС Донбас війна обстріл військова техніка Граната

 
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