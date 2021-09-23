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23 сентября 2021, 16:37 238

На Донбассе СБУ обнаружила три схрона боевиков

23 сентября 2021, 16:37 238
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Фото СБУ
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СБУ обнаружила в районе операции Объединенных сил (ООС) три схрона боевиков. Из Арсенала был изъят пластид, 13 противотанковых мин и почти 4 тысячи патронов различного калибра

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

По информации ведомства, тайники обустроили участники незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" для совершения диверсий на территории региона.

Силовики осмотрели схрон, замаскированный в заброшенном гараже в Лисичанске (Луганская область) и в результате чего обнаружили:

125 гранатометных выстрелов различных модификаций,

10 гранат РКГ-3 и Ф-1;

более 2,6 тыс. патронов, в том числе крупнокалиберного оружия.

Из другого тайника, оборудованного вблизи помповой станции на въезде в город, правоохранители изъяли более 180 артиллерийских снарядов.

В Донецкой области в Мариуполе, в русле реки Кальчик, правоохранители обнаружили 3963 патрона различного калибра, - сообщают в СБУ.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и лиц, причастных к ней.

Как сообщалось, 16 сентября на Закарпатье обнаружили схрон с боеприпасами.

Ранее, 14 сентября, на Ровенщине нашли арсенал оружия вблизи границы с Беларусью.

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