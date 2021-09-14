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14 вересня 2021, 18:14 102

На Рівненщині знайшли арсенал зброї поблизу кордону з Білоруссю

14 вересня 2021, 18:14 102
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Фото СБУ
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Співробітники СБУ виявили схрон із військовими засобами ураження та вибухівкою під час антитерористичних навчань у Рівненській області

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Арсенал було заховано у лісосмузі поблизу селища Бутове, яке межує з Республікою Білорусь. Його вдалося виявити у ході однієї із фаз навчань СБУ, а саме - під час відпрацювання прикордонної смуги державного кордону України.

Спецпризначенці вилучили із тайника:

2 реактивні протитанкові гранати РПГ-26;

8 ручних гранат РГД-5 із запалами до них;

5 кілограмів вибухової речовини (попередньо пластид);

2 магазини до АК-74;

170 патронів калібру 5,45 та 7,62, - йдеться в повідомленні.

Вилучені боєприпаси та засоби ураження направлено на проведення вибухо-технічних експертиз.

Тривають слідчі дії для перевірки інформації щодо джерел походження вказаних засобів ураження, осіб, причетних до облаштування схованки, та мети використання. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України, - додають в СБУ.

Як повідомлялося, учора в центрі Львова поліція виявила у квартирі мешканця арсенал зброї.

Раніше, 3 вересня, на Луганщині знайшли схрон зі зброєю окупантів у Старобільському районі.

СБУ зброя Білорусь кордон Рівненська область схрон

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