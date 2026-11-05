Бухгалтерку медуніверситету Богомольця підозрюють у розтраті 1,1 млн грн

Фото: Київська міська прокуратура

Колишній бухгалтерці НМУ імені Олександра Богомольця повідомили про підозру в розтраті бюджетних коштів на суму майже 1,1 млн гривень. За версією слідства, гроші безпідставно нарахували та виплатили працівникам університетської клініки у 2022 році

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

Як повідомляє Київська міська прокуратура, порушення виявили під час ревізії, яку провела Державна аудиторська служба України. Зокрема, встановили, що з квітня по жовтень 2022 року працівникам структурного підрозділу "Університетська клініка" без належних підстав нараховували та виплачували доплати.

Загальна сума таких виплат становила майже 1,1 млн гривень. За даними прокуратури, унаслідок цього Міністерству охорони здоров’я України завдали збитків на відповідну суму.

Дії колишньої бухгалтерки кваліфікували за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великому розмірі, в умовах воєнного стану.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що двом керівникам Національного медичного університету імені О. О. Богомольця повідомили про підозру через порушення під час ремонту фасаду та покрівлі навчального корпусу. За даними слідства, загальна сума збитків становить майже 16 млн грн.

Раніше у Києві заступнику ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця повідомили про підозру в пособництві розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

За процесуального керівництва прокурорів викрито злочинну схему розтрати бюджетних коштів під час проведення ремонтних робіт у Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця. Підозри отримає троє людей.