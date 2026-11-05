Сутички у Петропавлівській Борщагівці: суд обрав запобіжний захід чоловіку, який видавав себе за медика

Фото: Київська обласна прокуратура

На Київщині 35-річного киянина підозрюють у перешкоджанні законній діяльності військового формування. За версією слідства, чоловік видавав себе за працівника екстреної медичної допомоги та разом зі спільниками сприяв блокуванню підрозділу Національної гвардії України в Бучанському районі. Суд узяв його під варту без права внесення застави

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності військового формування в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

За даними слідства, підозрюваний діяв разом із двома жінками та іншими особами. Їхній план, як стверджують правоохоронці, передбачав блокування роботи підрозділу Нацгвардії та сприяння військовослужбовцям у самовільному залишенні місця служби.

Напередодні подій чоловік зняв на телефон військовий об’єкт і прилеглу територію, а відео передав одній зі співучасниць. Та поширювала в соціальних мережах неправдиві повідомлення про нібито незаконне утримання, катування та вбивство людей на території підрозділу. Також вона закликала громадян приїхати до військового об’єкта.

2 листопада 2026 року чоловік разом із цією жінкою прибув до підрозділу автомобілем із розпізнавальними знаками швидкої допомоги. Обоє були одягнені в медичний одяг і видавали себе за працівників екстреної медичної допомоги. За кермом перебував підозрюваний.

На місці жінка записала відео, у якому заявляла, що військовослужбовці нібито не допускають її до приміщення для надання невідкладної допомоги. Запис опублікували в соцмережах із закликами приїхати до підрозділу. Сам чоловік знімав подальші події, щоб поширювати їх в інтернеті.

Після цього біля військового об’єкта зібралися люди. За даними прокуратури, невстановлені особи пошкодили огорожу та ворота, заблокували входи й виходи, а також рух службового транспорту. Це перешкоджало військовослужбовцям виконувати покладені на них завдання.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Раніше в цьому кримінальному провадженні про підозру повідомили двом жінкам. Їм також обрали запобіжні заходи — тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що суд обрав запобіжний захід Валентині Молодій. Вона була учасницею сутичек у Петропавлівській Борщагівці.

Скандал у Петропавлівській Борщагівці спалахнув 2 листопада після поширення в Telegram-каналах повідомлень про нібито катування та незаконне утримання близько 40 чоловіків у приватному будинку. Також стверджувалося, що один із них загинув, а до людей не допускають медиків.

Біля будинку зібрався натовп, частина людей називала себе родичами військовослужбовців. Почалися сутички: невідомі пошкодили ворота, вікна та паркан, застосовували димові шашки й сльозогінний газ. Поліція спростувала інформацію про загибель людини та незаконне утримання людей.

За словами командувача Національної гвардії Олександра Півненка, будинок у Петропавлівській Борщагівці є пунктом тимчасової дислокації підрозділу, куди доставляють мобілізованих через ТЦК.

Півненко також повідомив, що чотирьох чоловіків, які раніше самовільно залишили військову частину, виявили та затримали підрозділи Нацгвардії, після чого доправили до цього пункту. Наразі вони перебувають у медичному центрі НГУ.

Читайте також: Петропавлівська Борщагівка як симптом: Україні потрібні реальні реформи