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05 листопада 2026, 16:59

У Дніпрі четверо людей вербували жінок для сексуальної експлуатації

05 листопада 2026, 16:59
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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У Дніпрі правоохоронці викрили групу з чотирьох осіб, яких підозрюють у торгівлі людьми та примушуванні жінок до надання сексуальних послуг. Фігуранти вербували жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області,передає RegioNews.

За даними управління міграційної поліції, організатор залучив до протиправної діяльності ще трьох жителів Дніпра. Учасники групи розподілили між собою обов’язки: одні шукали та вербували жінок, інші працювали адміністраторами, охоронцем і водієм.

Фігуранти організували місця для надання сексуальних послуг. Жінок примушували до такої діяльності, залякували та створювали для них вигадані борги.

За версією слідства, це дозволяло утримувати потерпілих у залежності та контролювати їх.

Під час обшуків правоохоронці вилучили речові докази, які, за їхніми даними, підтверджують причетність фігурантів до злочинної діяльності.

Організатору та трьом учасникам групи повідомили про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України — торгівля людьми. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика. Зловмисник отримав 13 років позбавлення волі.

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