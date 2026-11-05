На Рівненщині пенсіонерка потрапила під колеса Hyundai

Фото: поліція Рівненської області

У Сарнах на Рівненщині внаслідок ДТП травмувалася 70-річна жінка. Водій автомобіля Hyundai Kona, рухаючись заднім ходом, наїхав на пішохідку, яка щойно вийшла з маршрутного таксі

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

Аварія сталася 4 листопада близько 15:50 на вулиці Європейській.

За попередніми даними слідства, за кермом кросовера перебував 51-річний житель Сарн. Він не був уважним під час руху заднім ходом і допустив наїзд на жінку.

Унаслідок ДТП 70-річна місцева жителька отримала переломи ноги та носа. Її госпіталізували до лікарні.

За фактом аварії слідчий розпочав досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. За інформацією поліції, водій був тверезий.

Нагадаємо, вранці 5 листопада поблизу Львова водій мікроавтобуса збив пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.