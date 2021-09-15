Розмитнити автомобіль можна буде через "Дію" - постанова уряду
Уряд ухвалив постанову, яка дозволить розмитнювати авто через додаток "Дія"
Про це повідомив прем’єрміністр Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
Прем’єр зазначив, що уряд сьогодні дав старт реалізації такого експериментального проєкту.
…Ми ухвалили постанову, яка дасть можливість через смартфон подати необхідні документи, оплатити митний збір і завершити митне оформлення транспортного засобу в автоматичному режимі. Оплатити збір теж можна буде онлайн. Все максимально зручно, просто і без жодної корупції, - написав глава уряду.
Як повідомлялося, у "Дії" відображатимуться небіометричні закордонні паспорти, видані після 2015 року.
Раніше у семи містах запрацювала послуга зміни приписки до військкомату в "Дії".
Також подати документи для одруження тепер можна через портал "Дія".
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