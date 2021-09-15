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15 вересня 2021, 15:13 119

Розмитнити автомобіль можна буде через "Дію" - постанова уряду

15 вересня 2021, 15:13 119
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Фото з відкритих джерел
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Уряд ухвалив постанову, яка дозволить розмитнювати авто через додаток "Дія"

Про це повідомив прем’єрміністр Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Прем’єр зазначив, що уряд сьогодні дав старт реалізації такого експериментального проєкту.

…Ми ухвалили постанову, яка дасть можливість через смартфон подати необхідні документи, оплатити митний збір і завершити митне оформлення транспортного засобу в автоматичному режимі. Оплатити збір теж можна буде онлайн. Все максимально зручно, просто і без жодної корупції, - написав глава уряду.

Як повідомлялося, у "Дії" відображатимуться небіометричні закордонні паспорти, видані після 2015 року.

Раніше у семи містах запрацювала послуга зміни приписки до військкомату в "Дії".

Також подати документи для одруження тепер можна через портал "Дія".

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