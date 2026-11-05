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05 листопада 2026, 15:58

На Харківщині водій збив на смерть жінку, травмував її доньку та втік з місця ДТП

05 листопада 2026, 15:58
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Фото: поліція Харківської області
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У селищі Краснопавлівка Лозівського району Харківської області водій автомобіля ВАЗ збив 47-річну жінку та її 16-річну доньку, які переходили дорогу. Жінка загинула на місці, дівчину у тяжкому стані госпіталізували

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

ДТП сталася 4 листопада близько 17:15. За попередніми даними поліції, водій рухався в напрямку Златополя, коли здійснив наїзд на пішоходів. Замість того, щоб залишитися на місці події та надати допомогу постраждалим, він залишив місце аварії.

Для розшуку водія правоохоронці оголосили спеціальну поліцейську операцію "Перехват".

Згодом автомобіль ВАЗ знайшли в селі Яковлівка. За кермом перебував 40-річний місцевий житель. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, та ч. 3 ст. 135 — залишення в небезпеці.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП та розшукують можливих очевидців. Також вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. У разі доведення вини чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, вранці 5 листопада поблизу Львова водій мікроавтобуса збив пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

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