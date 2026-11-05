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05 листопада 2026, 15:47

На Одещині ексчиновницю засудили до 5 років за хабар у $2500

05 листопада 2026, 15:47
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Колишню посадовицю міської ради на Одещині засудили до 5 років позбавлення волі за вимагання та одержання 2500 доларів від підприємиці за оформлення документів для відкриття продуктового магазину

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Як встановили правоохоронці, жінка планувала відкрити продуктовий магазин і звернулася до міської ради для отримання необхідних документів.

Однак посадовиця заявила, що оформлення документів потребує додаткової оплати. Вона пояснила, що для підприємців нібито діяла спеціальна "такса", розмір якої залежав від площі торговельного приміщення.

За торговельне місце площею 24 квадратні метри чиновниця вимагала 2500 доларів США.

Гроші вона отримала у власному службовому кабінеті. Після цього підписала необхідний документ для підприємиці.

Суд визнав колишню посадовицю винною в одержанні неправомірної вигоди за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Їй призначили 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також суд заборонив їй протягом трьох років обіймати відповідні посади та займатися певною діяльністю.

Нагадаємо, що на Одещині до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього голови сільської ради Березівського району, якого підозрюють у службовій недбалості.

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