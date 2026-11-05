241 українець загинув у російському полоні, - Офіс Генпрокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

В Україні розслідують 241 підтверджений випадок загибелі українців у російському полоні. Серед загиблих — 230 військовополонених та 11 цивільних

Про це повідомили у Офісі генерального прокурора,передає RegioNews .

Як повідомили в ОГП, йдеться про 23 кримінальні провадження, розпочаті від початку повномасштабного вторгнення Росії. Водночас наведена статистика не є загальною кількістю всіх загиблих українців у російському полоні: вона охоплює лише підтверджені під час цих розслідувань випадки та не враховує проваджень, якими керують прокурори обласних прокуратур.

Підставою для оприлюднення цих даних стала, зокрема, доповідь Спеціальної доповідачки ООН щодо ситуації з правами людини в Російській Федерації, у якій також наведено інформацію про загибель українців у російському полоні.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини смерті людей, яких утримували на території Росії та тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, розслідують можливі катування, жорстоке поводження, ненадання необхідної медичної допомоги та інші порушення законів і звичаїв війни.

Окремо слідчі досліджують обставини атак на місця утримання полонених, а також випадки загибелі людей під час транспортування. У кожному провадженні встановлюють умови утримання, обставини смерті та осіб, які можуть бути причетними до воєнних злочинів.

За результатами розслідувань дев’ятьом особам повідомили про підозру, обвинувальні акти щодо трьох осіб скерували до суду. Ще одну особу вже засудили.

Кримінальні провадження розслідують за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини, що спричинили загибель людини. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, що раніше експолонений на псевдо "Бритва", звільнений у жовтні 2025 року, розповів про умови утримання української журналістки Вікторії Рощиної в СІЗО Таганрога.