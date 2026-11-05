08:57  05 листопада
Вбивство Ірини Фаріон: засуджений Зінченко подав апеляцію
11:55  05 листопада
Мороз уже в Карпатах: на горі Піп Іван зафіксували -9°C
12:40  05 листопада
У Києві зупинили рух на червоній гілці метро: що сталося
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2026, 17:53

241 українець загинув у російському полоні, - Офіс Генпрокурора

05 листопада 2026, 17:53
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

В Україні розслідують 241 підтверджений випадок загибелі українців у російському полоні. Серед загиблих — 230 військовополонених та 11 цивільних

Про це повідомили у Офісі генерального прокурора,передає RegioNews.

Як повідомили в ОГП, йдеться про 23 кримінальні провадження, розпочаті від початку повномасштабного вторгнення Росії. Водночас наведена статистика не є загальною кількістю всіх загиблих українців у російському полоні: вона охоплює лише підтверджені під час цих розслідувань випадки та не враховує проваджень, якими керують прокурори обласних прокуратур.

Підставою для оприлюднення цих даних стала, зокрема, доповідь Спеціальної доповідачки ООН щодо ситуації з правами людини в Російській Федерації, у якій також наведено інформацію про загибель українців у російському полоні.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини смерті людей, яких утримували на території Росії та тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, розслідують можливі катування, жорстоке поводження, ненадання необхідної медичної допомоги та інші порушення законів і звичаїв війни.

Окремо слідчі досліджують обставини атак на місця утримання полонених, а також випадки загибелі людей під час транспортування. У кожному провадженні встановлюють умови утримання, обставини смерті та осіб, які можуть бути причетними до воєнних злочинів.

За результатами розслідувань дев’ятьом особам повідомили про підозру, обвинувальні акти щодо трьох осіб скерували до суду. Ще одну особу вже засудили.

Кримінальні провадження розслідують за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини, що спричинили загибель людини. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, що раніше експолонений на псевдо "Бритва", звільнений у жовтні 2025 року, розповів про умови утримання української журналістки Вікторії Рощиної в СІЗО Таганрога.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Офіс генпрокурора українець полон РФ
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Сутички у Петропавлівській Борщагівці: суд обрав запобіжний захід чоловіку, який видавав себе за медика
05 листопада 2026, 17:45
Операція "Карфаген": ВАКС узяв під варту керівника департаменту Нацполіції
05 листопада 2026, 17:20
У Дніпрі четверо людей вербували жінок для сексуальної експлуатації
05 листопада 2026, 16:59
На Рівненщині пенсіонерка потрапила під колеса Hyundai
05 листопада 2026, 16:40
Бухгалтерку медуніверситету Богомольця підозрюють у розтраті 1,1 млн грн
05 листопада 2026, 16:23
На Харківщині водій збив на смерть жінку, травмував її доньку та втік з місця ДТП
05 листопада 2026, 15:58
Операція "Карфаген": п'ятеро топ-чиновників отримали підозри
05 листопада 2026, 15:50
На Одещині ексчиновницю засудили до 5 років за хабар у $2500
05 листопада 2026, 15:47
Удар по "Охматдиту": ще трьом російським командирам оголосили підозри
05 листопада 2026, 15:24
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Олена Зеркаль
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Чалий
Всі блоги »