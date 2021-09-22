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22 сентября 2021, 17:12 159

Пенсию и субсидию можно будет оформить через "Дію"

22 сентября 2021, 17:12 159
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров Украины одобрил изменения к экспериментальному проекту о Единой информационной системе социальной сферы. Теперь услуг, которые можно получить с помощью "Дії", стало больше

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания правительства.

Правительство утвердило изменения в проекту по реализации функционала первой очереди Единой информационной системы социальной сферы, который был начат в 2020 году.

В рамках экспериментального проекта предусмотрено предоставление таких услуг, как:

обращение в электронной форме за назначением пенсий;

обращение в электронной форме за назначением жилищных субсидий;

обращение в электронной форме за назначением государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

обращение в электронной форме за предоставлением социальных услуг;

обращение в электронной форме за назначением компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги.

Документом предусмотрена возможность получения указанных услуг с помощью портала "Дія".

Как сообщалось, растаможить автомобиль можно будет через "Дію".

Также украинцы теперь могут получить "желтый" COVID-сертификат в приложении "Дія".

Кроме этого, в "Дії" будут отображаться небиометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года.

Дія субсидия пенсия услуги социальные выплаты

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