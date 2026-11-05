Удар по "Охматдиту": ще трьом російським командирам оголосили підозри

Фото: СБУ

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заочно повідомили про підозру ще трьом представникам командування Збройних сил РФ, причетним до організації ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня 2024 року

Про це повідомила СБУ, передає RegioNews .

За даними слідства, російські військові організували атаку на корпус токсикології медичного закладу крилатою ракетою Х-101. Її запустили з російського стратегічного бомбардувальника Ту-95МС.

Унаслідок російського удару загинули двоє цивільних, ще десятки людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Як встановили слідчі, підозрювані брали участь у плануванні атаки та доведенні бойового наказу до підлеглих. Зокрема, вони наказали здійснити ракетний удар по дитячій лікарні.

Йдеться про:

Олега Скітського — командира 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку РФ, полковника;

Іллю Корякіна — заступника командира — начальника штабу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії РФ, полковника;

Олександра Сенченка — начальника штабу — заступника командира 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку, підполковника.

Їм заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини, поєднані з умисним убивством.

У СБУ нагадали, що раніше за організацію ракетного удару по "Охматдиту" заочно підозри отримали російські генерали Сергій Кобилаш, Сергій Кувалдін та Микола Варпахович.

Нагадаємо, що Київська міська прокуратура та СБУ заочно повідомили про підозру 55-річному командувачу Чорноморського флоту ВМФ РФ, якого слідство вважає відповідальним за наказ завдати ракетного удару по Києву 8 липня 2024 року.

Раніше українські правоохоронці ідентифікували російського генерала, який командував ракетним ударом по медичному корпусу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня. Йому заочно оголосили йому про підозру.

Раніше повідомлялося, що СБУ встановила, що росіяни вдарили по лікарні "Охматдит" стратегічною крилатою ракетою Х-101. Згодом СБУ отримала нові докази – на місці трагедії виявили уламок двигуна цієї ракети.

Унаслідок атаки по медустанові загинули дві людини, ще 50 зазнали поранень. Згодом у лікарні також помер хлопчик, який постраждав від атаки.