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21 вересня 2021, 21:32 1407

Митників аеропорту "Бориспіль" спіймали на вимаганні "данини"

21 вересня 2021, 21:32 1407
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Фото СБУ
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Служба безпеки України припинила корупційну схему, яку, за інформацією Служби, організували посадовці митного посту «Аеропорт Бориспіль»

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Слідчими встановлено, що причетні до оборудки посадові особи пройшли конкурсний відбір і відповідають критеріям "реформованої митниці". Тим не менш, вони систематично вимагали і отримували від підприємців неправомірну вигоду.

Зловмисники обклали "даниною" бізнесменів за сприяння в безперешкодному митному оформленні товарів, які завозили в Україну. У разі відмови підприємцям погрожували штучними перешкодами та затягуванням процесу оформлення, - ідеться в повідомленні.

При цьому сам комерційний вантаж митники реєстрували як особисті речі пасажирів літаків і за них не йшло жодних нарахувань у державний бюджет. Зазначається, що це так звана "схема НСБ" - несупроводжуваний багаж.

Розмір хабарів залежав від кількості товарів та їх вартості.

Правоохоронці затримали одного із митників "на гарячому" під час отримання чергового траншу хабаря. Загалом від підприємця вимагали 4 тис. 500 доларів.

Одночасно задокументовано протиправні дії інших осіб, причетних до вчинення вказаного корупційного правопорушення.

Наразі тривають слідчі дії. Зокрема, проводяться обшуки за місцем вчинення зазначеного кримінального правопорушення та за місцем мешкання правопорушників.

Як повідомлялося, 1 вересня СБУ та ДБР обшукували Рівненську митницю.

Також на Буковині розшукують митника, який уже вдруге став винуватцем смертельної ДТП.

митниця Бориспіль аеропорт СБУ здирництво

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