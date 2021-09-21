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21 сентября 2021, 21:32 1163

Таможенников аэропорта "Борисполь" поймали на вымогательстве "дани"

21 сентября 2021, 21:32 1163
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Фото СБУ
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Служба безопасности Украины прекратила коррупционную схему, которую, по информации службы, организовали должностные лица таможенного поста "Аэропорт Борисполь»

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Следователями установлено, что причастные к сделке должностные лица прошли конкурсный отбор и соответствуют критериям "реформированной таможни". Тем не менее, они систематически требовали и получали от предпринимателей неправомерную выгоду.

Злоумышленники обложили "данью" бизнесменов за содействие в беспрепятственном таможенном оформлении товаров, которые завозили в Украину. В случае отказа им угрожали искусственными препятствиями и затягиванием процесса оформления, - говорится в сообщении.

При этом сам коммерческий груз таможенники регистрировали как личные вещи пассажиров самолетов и за них не шло никаких начислений в государственный бюджет. Отмечается, что это так называемая "схема НСБ" - несопровождаемый багаж.

Размер взяток зависел от количества товаров и их стоимости.

Правоохранители задержали одного из таможенников "на горячем" во время получения очередного транша взятки. Всего от предпринимателя требовали 4 тыс. 500 долларов.

Одновременно задокументированы противоправные действия других лиц, причастных к совершению указанного коррупционного правонарушения.

Сейчас продолжаются следственные действия. В частности, проводятся обыски по месту совершения указанного уголовного правонарушения и по месту жительства правонарушителей.

Как сообщалось, 1 сентября СБУ и ГБР обыскивали Ровенскую таможню.

Также на Буковине разыскивают таможенника, который уже второй раз стал виновником смертельного ДТП.

таможня Борисполь аэропорт СБУ вымогательство

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