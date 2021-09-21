Таможенников аэропорта "Борисполь" поймали на вымогательстве "дани"
Служба безопасности Украины прекратила коррупционную схему, которую, по информации службы, организовали должностные лица таможенного поста "Аэропорт Борисполь»
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.
Следователями установлено, что причастные к сделке должностные лица прошли конкурсный отбор и соответствуют критериям "реформированной таможни". Тем не менее, они систематически требовали и получали от предпринимателей неправомерную выгоду.
Злоумышленники обложили "данью" бизнесменов за содействие в беспрепятственном таможенном оформлении товаров, которые завозили в Украину. В случае отказа им угрожали искусственными препятствиями и затягиванием процесса оформления, - говорится в сообщении.
При этом сам коммерческий груз таможенники регистрировали как личные вещи пассажиров самолетов и за них не шло никаких начислений в государственный бюджет. Отмечается, что это так называемая "схема НСБ" - несопровождаемый багаж.
Размер взяток зависел от количества товаров и их стоимости.
Правоохранители задержали одного из таможенников "на горячем" во время получения очередного транша взятки. Всего от предпринимателя требовали 4 тыс. 500 долларов.
Одновременно задокументированы противоправные действия других лиц, причастных к совершению указанного коррупционного правонарушения.
Сейчас продолжаются следственные действия. В частности, проводятся обыски по месту совершения указанного уголовного правонарушения и по месту жительства правонарушителей.
Как сообщалось, 1 сентября СБУ и ГБР обыскивали Ровенскую таможню.
Также на Буковине разыскивают таможенника, который уже второй раз стал виновником смертельного ДТП.