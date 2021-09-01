СБУ та ДБР обшукують Рівненську митницю

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Працівники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками на окремі митні пости у Рівненській області

Про це пише RegioNews з посиланням на "Суспільне".

"Відкрито кримінальне провадження, слідчі дії проводять спільно із ДБР. Обшуки тривають. Згодом, якщо буде про що говорити, ми надамо більше інформації", – сказала речниця управління СБУ у Рівненській області Інні Ілючок

Зі свого боку в.о. керівника Рівненської митниці Іван Іванов уточнив, що обшук здійснюється на підставі рішення суду

"Вилучають документи по 25-ти деклараціях, ми їх надаємо, нам немає чого приховувати. Це ще матеріали оформлення 2017-20-х років, ідеться про автомобілі, здається", – прокоментував посадовець.

Він уточнив, що слідчі дії проходять на митних постах "Дубно" та "Рівне".

Нагадаємо, що нещодавно ДБР провела обшуки в будівлі Херсонської патрульної поліції. За неофіційною інформацією обшуки стосуються справи про "перевантаження вантажівок"