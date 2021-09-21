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21 вересня 2021, 12:13 357

СБУ викрила бойовика танкового підрозділу "ДНР", який обстрілював позиції ООС

21 вересня 2021, 12:13 357
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Учасника незаконних збройних формувань так званої "ДНР" було затримано військовослужбовцями ООС під час спроби приховано перетнути лінію розмежування

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Контррозвідники СБУ встановили, що затриманий входив до складу танкового підрозділу бойовиків, який причетний до обстрілів позицій українських військових.

За даними слідства, він у 2016 році приєднався до лав незаконних збройних формувань. Там він був призначений механіком-водієм танку угруповання бойовиків.

Згодом чоловік вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію для пошуку роботи.

Наразі затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялось, що СБУ під час проведення контрдиверсійних навчань у Донецькій області виявила схрон з бойовими засобами ураження. Зі схованки правоохоронці вилучили протитанкові міни та вибухівку з електродетонатором.

ООС СБУ бойовики ДНР танк

 
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