СБУ викрила бойовика танкового підрозділу "ДНР", який обстрілював позиції ООС

Учасника незаконних збройних формувань так званої "ДНР" було затримано військовослужбовцями ООС під час спроби приховано перетнути лінію розмежування

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Контррозвідники СБУ встановили, що затриманий входив до складу танкового підрозділу бойовиків, який причетний до обстрілів позицій українських військових.

За даними слідства, він у 2016 році приєднався до лав незаконних збройних формувань. Там він був призначений механіком-водієм танку угруповання бойовиків.

Згодом чоловік вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію для пошуку роботи.

Наразі затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялось, що СБУ під час проведення контрдиверсійних навчань у Донецькій області виявила схрон з бойовими засобами ураження. Зі схованки правоохоронці вилучили протитанкові міни та вибухівку з електродетонатором.