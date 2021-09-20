Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за фактом незаконних виборів у Криму

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Слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом незаконних виборів у Державну думу Російської Федерації, які відбулися на території тимчасово окупованого Криму

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Упродовж усього виборчого процесу Служба безпеки України збирала матеріали стосовно осіб, які організовують та беруть участь у цих перегонах. Адже вони не просто легітимізують окупаційну владу, а несуть загрозу суверенітету та незалежності України і є співучасниками злочину міжнародного масштабу, - заявив голова СБУ Іван Баканов.

Провадження відкрито за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Зазначається, що документуються всі причетні до псевдоголосування: як офіційні представники РФ, так і громадяни України, які, порушуючи вітчизняне законодавство, допомагали державі-агресору.

СБУ надала Раді національної безпеки і оборони матеріали для запровадження санкцій стосовно організаторів і учасників виборів до російських органів влади на території тимчасово окупованого Криму. Йдеться про 33-х кандидатів у депутати Держдуми РФ і 54-х членів територіальних виборчих комісій.

Як повідомлялося, вирок політв’язневі Яцкіну в окупованому Криму залишили в силі – 11 років тюрми.

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