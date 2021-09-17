В зоні ООС окупанти двічі обстрілювали українські позиції
Від початку цієї доби зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Поблизу населеного пункту Піски противник обстріляв позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.
На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, - йдеться в повідомленні.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Окрім цього, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 2 гектари території, передали на знищення 303 вибухонебезпечних предмети та повністю відновили 7 пошкоджених будинків.
Як повідомлялося, бойовики обстріляли цивільну інфраструктуру у двох селах Донбасу: поранено місцевого жителя.