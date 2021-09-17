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В зоні ООС окупанти двічі обстрілювали українські позиції
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17 вересня 2021, 17:57 39

В зоні ООС окупанти двічі обстрілювали українські позиції

17 вересня 2021, 17:57 39
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Фото з відкритих джерел
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Від початку цієї доби зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Поблизу населеного пункту Піски противник обстріляв позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, - йдеться в повідомленні.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Окрім цього, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 2 гектари території, передали на знищення 303 вибухонебезпечних предмети та повністю відновили 7 пошкоджених будинків.

Як повідомлялося, бойовики обстріляли цивільну інфраструктуру у двох селах Донбасу: поранено місцевого жителя.

Раніше бойовики обстріляли Щастя: поранено голову міської військово-цивільної адміністрації.

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