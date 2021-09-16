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Окупанти знову сьогодні обстріляли населений пункт на Донбасі
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16 вересня 2021, 16:57 6

Окупанти знову сьогодні обстріляли населений пункт на Донбасі

16 вересня 2021, 16:57 6
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Фото з відкритих джерел
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У четвер, 16 вересня, російські окупанти вдруге за добу обстріляли з артилерії населені пункти на Донбасі

Як повідомили у пресцентрі операції Об'єднаних сил, під вогонь потрапило селище Тарамчук, постраждали будинки мирних жителів, пише RegioNews.

"Вдруге за сьогодні збройні формування РФ здійснили злочинний обстріл мирного населеного пункту вздовж лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що обстріл велися з ствольної артилерії калібру 122-мм Так, о 6:40 з боку селища Оленівка бойовики відкрили по населеному пункту Тарамчук.

Наслідки обстрілу зафіксувала спостережна група української сторони СЦКК. Від розриву 122-мм снаряда пошкоджено стіни та вікна житлового будинку, а також прилеглу територію.

Жертв і постраждалих серед мирних жителів немає.

Нагадаємо, що сьогодні також у Луганській області російсько-окупаційні війська обстріляли з міномета населений пункт Щастя, в результаті чого поранили керівника міської військово-цивільної адміністрації Олександра Дунця.

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