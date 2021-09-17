Бойовики обстріляли цивільну інфраструктуру у двох селах Донбасу: поранено місцевого жителя

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляють у штабі ООС, передає RegioNews.

Так, поблизу населеного пункту Тарамчук противник двічі обстріляв позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру та артилерії калібру 122 мм.

Під обстріл потрапив і сам населений пункт, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок та прибудинкову територію", - йдеться у повідомленні.

Міномети 120-го калібру бойовики застосували також і в районі населеного пункту Піски, а в районі Золотого-4 обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Також, на Луганщині бойовики двічі застосували безпілотники типу "Квадрокоптер", за допомогою яких здійснили обстріл населеного пункту Щастя. Крім того, окупанти застосували міномети 82 калібру, пошкодивши цивільну інфраструктуру та приватні автомобілі.

Внаслідок обстрілу один місцевий житель дістав поранення. Стан його здоров’я – задовільний", - додали в ООС.

Втрат серед українських захисників немає. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 17 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Раніше повідомлялось, що у Луганській області російсько-окупаційні війська обстріляли з міномета населений пункт Щастя, в результаті чого поранили керівника міської військово-цивільної адміністрації Олександра Дунця.