09:02  17 вересня
Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 6600 нових випадків
08:49  17 вересня
Українцям, яких Росія незаконно позбавила волі, виплатять по 100 тисяч
08:09  17 вересня
Бойовики обстріляли цивільну інфраструктуру у двох селах Донбасу: поранено місцевого жителя
UA | RU
UA | RU
17 вересня 2021, 08:09 9

Бойовики обстріляли цивільну інфраструктуру у двох селах Донбасу: поранено місцевого жителя

17 вересня 2021, 08:09 9
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби, 16 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню

Про це повідомляють у штабі ООС, передає RegioNews.

Так, поблизу населеного пункту Тарамчук противник двічі обстріляв позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру та артилерії калібру 122 мм.

Під обстріл потрапив і сам населений пункт, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок та прибудинкову територію", - йдеться у повідомленні.

Міномети 120-го калібру бойовики застосували також і в районі населеного пункту Піски, а в районі Золотого-4 обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Також, на Луганщині бойовики двічі застосували безпілотники типу "Квадрокоптер", за допомогою яких здійснили обстріл населеного пункту Щастя. Крім того, окупанти застосували міномети 82 калібру, пошкодивши цивільну інфраструктуру та приватні автомобілі.

Внаслідок обстрілу один місцевий житель дістав поранення. Стан його здоров’я – задовільний", - додали в ООС.

Втрат серед українських захисників немає. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 17 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Раніше повідомлялось, що у Луганській області російсько-окупаційні війська обстріляли з міномета населений пункт Щастя, в результаті чого поранили керівника міської військово-цивільної адміністрації Олександра Дунця.

Донбас ООС війна військова техніка бойовики обстріли

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram