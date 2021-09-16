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Бойовики обстріляли Щастя: поранено голову міської військово-цивільної адміністрації
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16 вересня 2021, 11:59 122

Бойовики обстріляли Щастя: поранено голову міської військово-цивільної адміністрації

16 вересня 2021, 11:59 122
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Фото: Facebook
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У Луганській області російсько-окупаційні війська обстріляли з міномета населений пункт Щастя, в результаті чого поранили керівника міської військово-цивільної адміністрації Олександра Дунця

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

"Олександру Денецю надали медичну допомогу та дістали уламок снаряду. Наразі він знаходиться на робочому місці", - розповіла головний спеціаліст інформаційного відділу Олександра Мартиненко.

У штабі ООС зазначили, що обстріли сталися попередньо із застосуванням міномету калібру 82 мм.

"Внаслідок обстрілу було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, а саме адміністративну будівлю відділу прикордонної служби, цивільний автомобільний транспорт", - додали у штабі.

Нагадаємо, 15 вересня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

ООС бойовики обстріли населення Луганська область

 
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