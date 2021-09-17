В зоне ООС оккупанты дважды обстреливали украинские позиции
С начала этих суток зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Вблизи населенного пункта Пески противник обстрелял позиции украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра.
На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь, - говорится в сообщении.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
Кроме этого, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 2 гектаров территории, передали на уничтожение 303 взрывоопасных предмета и полностью восстановили 7 поврежденных домов.
Как сообщалось, боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру в двух селах Донбасса: ранен местный житель.