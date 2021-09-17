14:59  17 сентября
В реанимацию из-за COVID-19 попал представитель Кабмина в Раде
14:49  17 сентября
В школе на Сумщине массово отравились ученики и учителя
17:57  17 сентября
В зоне ООС оккупанты дважды обстреливали украинские позиции
UA | RU
UA | RU
17 сентября 2021, 17:57 41

В зоне ООС оккупанты дважды обстреливали украинские позиции

17 сентября 2021, 17:57 41
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

С начала этих суток зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Вблизи населенного пункта Пески противник обстрелял позиции украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра.

На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь, - говорится в сообщении.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Кроме этого, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 2 гектаров территории, передали на уничтожение 303 взрывоопасных предмета и полностью восстановили 7 поврежденных домов.

Как сообщалось, боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру в двух селах Донбасса: ранен местный житель.

Раньше боевики обстреляли Счастье: ранен глава городской военно-гражданской администрации.

ООС Донбасс обстрелы минские соглашения боевики

Оккупанты во время учений обстреляли село Иллирия: пострадали люди и церковь XIX века
17 сентября 2021, 14:44
Оккупанты снова сегодня обстреляли населенный пункт на Донбассе
16 сентября 2021, 16:57
Украина призвала Россию ускорить обмен пленными
15 сентября 2021, 20:45
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Новые откровения Кивы. Станет ли скандал на Полтавщине началом конца ОПЗЖ
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua