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15 вересня 2021, 20:45 4

Україна закликала Росію прискорити обмін полоненими

15 вересня 2021, 20:45 4
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з відкритих джерел
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Україна закликала Росію в Тристоронній контактній групі прискорити підготовку до обміну полоненими і розблокувати роботу КПВВ

Про це пише RegioNews з посиланням на заяву віце-прем’єра Олексія Резнікова

За його словами, на останній зустрічі ТКГ українська сторона закликала Росію прискорити підготовку до проведення наступного етапу одночасного взаємного звільнення утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб і розблокувати роботу КПВВ з російської сторони.

"Українська делегація ще раз нагадала, що відповідні гарантії безпеки були надані Україні послідовно 31 серпня і додатково - підтверджені сьогодні", - зазначив Резніков.

Він додав, що Україна продовжує наполягати на якнайшвидшому звільненні всіх утримуваних осіб і робить для цього усе можливе, а також дотримується режиму припинення вогню.

Віце-прем’єр також звернув увагу на чергову спробу російської сторони залучити до роботи гуманітарної підгрупи ТКГ засудженої за тероризм громадянки України Майї Пирогової, що, на його думку, є спробою Росії заблокувати переговорний процес.

обмін полонених Донбас РФ перемовини ТКГ

 
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