Окупанти під час навчань обстріляли село Іллірія: постраждали люди та церква XIX століття

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Російські окупаційні війська під час проведення тренувань зі стрільби та управління вогнем з артилерійськими підрозділами обстріляли населений пункт Іллірія в Лутугінському районі тимчасово окупованої території в Луганській області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі храму Олександра Невського, зведеного в 19-му сторіччі, продовольчого магазину та будинку культури. Є постраждалі серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони зазначають, що командування російських окупаційних військ намагається приховати обставини та причини зазначеної події та, цілком ймовірно, спробує перекласти відповідальність за обстріли на підрозділи Об’єднаних сил.

Раніше повідомлялось, що російські окупаційні війська продовжують інтенсивні заходи підготовки на полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях. Ворог проводить стрільби із важкого озброєння, що призводить до подальшого зростання загроз безпеці цивільного населення.