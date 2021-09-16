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16 вересня 2021, 20:32 53

На відновлення після пожежі костелу Святого Миколая зібрали вже майже 18 млн грн

16 вересня 2021, 20:32 53
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Фото з відкритих джерел
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На відновлення костелу Святого Миколая у Києві, що постраждав від пожежі, зібрали 17,8 млн грн

Про це у Facebook повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, передає RegioNews.

Гроші на порятунок Костелу Святого Миколая продовжують надходити. Сьогодні станом на 17 годину на рахунку Національного будинку органної та камерної музики України 17,8 млн грн, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 4 вересня у Києві горів костьол Святого Миколая: пошкоджено орган.

На відновлення столичного костелу Святого Миколая зібрали 1 млн грн за один день.

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