У Львові горить пам’ятка архітектури
У центрі Львова спалахнув дах будинку, який є пам’яткою архітектури місцевого значення
За попередніми даними, пожежа виникла на останньому поверсі житлового будинку, пише RegioNews з посиланням на ZAXID.NET.
Будівля розташована на розі вулиць Князя Романа та Нижанківського. Гасити займання прибули шість пожежних машин.
Там зараз працюють вогнеборці, через що рух на вул. Князя Романа повністю перекрили.
Нагадаємо, днями у Києві вночі сталася масштабна пожежа у багатоповерхівці.
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