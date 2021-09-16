У Житомирі через вибух бочки з пальним троє людей госпіталізовані з опіками
У Житомирі сьогодні сталася серйозна пожежа на території одного з підприємств. Вогонь спалахнув в результаті вибуху 200-літрової бочки із легкозаймистою речовиною
Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.
За даними рятувальників, від вибуху спалахнули дві металеві сушильні камери та деревина, що була поруч.
Внаслідок цього троє осіб отримали опіки різного ступеню важкості, їх госпіталізували, - повідомили в ДСНС.
Пожежу вже загасили. Рятувальники підозрюють, що інцидент стався унаслідок порушення технологічного регламенту, але реальні обставини ще встановлюються.
Як повідомлялося, учора у Львові горіла пам’ятка архітектури.
Раніше, 10 вересня у Чернігові через пожежу в студгуртожитку евакуювали майже пів сотні людей.
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