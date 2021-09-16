У Житомирі через вибух бочки з пальним троє людей госпіталізовані з опіками

Фото ДСНС

У Житомирі сьогодні сталася серйозна пожежа на території одного з підприємств. Вогонь спалахнув в результаті вибуху 200-літрової бочки із легкозаймистою речовиною

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

За даними рятувальників, від вибуху спалахнули дві металеві сушильні камери та деревина, що була поруч.

Внаслідок цього троє осіб отримали опіки різного ступеню важкості, їх госпіталізували, - повідомили в ДСНС.

Пожежу вже загасили. Рятувальники підозрюють, що інцидент стався унаслідок порушення технологічного регламенту, але реальні обставини ще встановлюються.

Як повідомлялося, учора у Львові горіла пам’ятка архітектури.

Раніше, 10 вересня у Чернігові через пожежу в студгуртожитку евакуювали майже пів сотні людей.