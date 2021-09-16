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16 сентября 2021, 20:32 52

На восстановление после пожара костела Святого Николая собрали уже почти 18 млн грн

16 сентября 2021, 20:32 52
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Фото из открытых источников
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На восстановление костела Святого Николая в Киеве, пострадавшего от пожара, собрали 17,8 млн грн

Об этом в Facebook сообщает Министерство культуры и информационной политики, передает RegioNews.

Деньги на спасение костела Святого Николая продолжают поступать. Сегодня по состоянию на 17 часов на счету национального дома органной и камерной музыки Украины 17,8 млн грн, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 4 сентября в Киеве горел костел Святого Николая: поврежден орган.

На восстановление столичного костела Святого Николая собрали 1 млн грн за один день.

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