На восстановление после пожара костела Святого Николая собрали уже почти 18 млн грн
На восстановление костела Святого Николая в Киеве, пострадавшего от пожара, собрали 17,8 млн грн
Об этом в Facebook сообщает Министерство культуры и информационной политики, передает RegioNews.
Деньги на спасение костела Святого Николая продолжают поступать. Сегодня по состоянию на 17 часов на счету национального дома органной и камерной музыки Украины 17,8 млн грн, - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 4 сентября в Киеве горел костел Святого Николая: поврежден орган.
На восстановление столичного костела Святого Николая собрали 1 млн грн за один день.
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