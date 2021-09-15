У Мінкульті хочуть зробити з Гостиного двору у Києві митецький центр

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Гостинний двір у столиці може стати багатофункціональним митецьким центром

Про це повідомив в Telegram міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, пише RegioNews.

За його словами, на фасад пам'ятника культури національного значення вже натягнута захисна сітка, поліція взяла об'єкт під охорону. Після технічного обстеження проведуть протиаварійні роботи та реставрацію.

"Ми вже говорили з кураторами, які займаються культурною спадщиною. Вони вважають, що найкращим застосуванням для Гостинного двору буде багатофункціональний митецький центр, де, зокрема, знайдуться місця і для реалізації задумів наших майстрів народних художніх промислів", - додав міністр.

Нагадаємо, що 29 червня Гостиний двір перейшов в управління Міністерства культури та інформаційної політики.