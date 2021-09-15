12:28  15 вересня
Ляшко озвучив умову повного скасування карантину в Україні
16:50  15 вересня
В Україні з'явиться нове свято
17:47  15 вересня
На Донбасі знову затишшя: лише один обстріл за добу
UA | RU
UA | RU
15 вересня 2021, 15:59 113

У Мінкульті хочуть зробити з Гостиного двору у Києві митецький центр

15 вересня 2021, 15:59 113
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Гостинний двір у столиці може стати багатофункціональним митецьким центром

Про це повідомив в Telegram міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, пише RegioNews.

За його словами, на фасад пам'ятника культури національного значення вже натягнута захисна сітка, поліція взяла об'єкт під охорону. Після технічного обстеження проведуть протиаварійні роботи та реставрацію.

"Ми вже говорили з кураторами, які займаються культурною спадщиною. Вони вважають, що найкращим застосуванням для Гостинного двору буде багатофункціональний митецький центр, де, зокрема, знайдуться місця і для реалізації задумів наших майстрів народних художніх промислів", - додав міністр.

Нагадаємо, що 29 червня Гостиний двір перейшов в управління Міністерства культури та інформаційної політики.

Мінкульт

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua