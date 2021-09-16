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16 вересня 2021, 18:59 8

Вирок політв’язневі Яцкіну в окупованому Криму залишили в силі – 11 років тюрми

16 вересня 2021, 18:59 8
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Фото з відкритих джерел
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В окупованому Криму пройшло виїзне засідання Третього апеляційного суду загальної юрисдикції, на якому вирок стосовно політв'язня Івана Яцкіна - 11 років позбавлення волі в колонії суворого режиму - залишили в силі

Про це повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook, передає Укрінформ.

Суд апеляційної інстанції залишив у силі вирок суду першої інстанції - 11 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму, - написав Полозов.

За його словами, засідання проходило в закритому режимі, "у зв'язку з наявністю у справі державної таємниці". На оголошення резолютивної частини судового рішення не допустили дружину Івана Яцкіна, з якою він буквально тиждень тому в умовах СІЗО офіційно уклав шлюб.

За словами адвоката, до початку судового засідання йому вдалося поспілкуватися з Яцкіним. Він повідомив, що адміністрація СІЗО Сімферополя не реагує на його письмові заяви про необхідність проведення йому медичного обстеження ноги.

Він страждає серйозним судинним захворюванням, у результаті якого на нозі відкривається трофічна виразка і нога фактично заживо гниє. За таких обставин одними знеболювальними або паліативними формами лікування, типу антикоагулянтів, уже не обійтися. Необхідне повноцінне медичне обстеження і, можливо, оперативне втручання, інакше є ризик втратити ногу, - пояснив адвокат.

Також, зазначив він, Яцкін змушений щодня ходити по сходах на прогулянку, від якої він не може відмовитися. Крім того, розповів Полозов, його підзахисний повідомив, що в камері з ним знаходиться український військовий Швиденко.

Спільно з ним утримують у камері полковника Збройних сил України на прізвище Швиденко. За словами Івана Григоровича, його обвинувачують в організації якоїсь диверсії в Криму у 2016 році. І він був затриманий у липні поточного року, про його долю нікому не відомо, - зазначив адвокат.

За його словами, попри те, що вирок залишили в силі, Яцкін не втрачає присутності духу і на засідання суду прийшов у футболці зі стилізованим зображенням Герба України, яку йому передала старша донька.

Як повідомлялося, 21 травня в Криму окупаційний суд засудив українця до 11 років суворого режиму.

МЗС засудило незаконний вирок українцю Яцкіну в окупованому Криму.

Згодом адвокат українця Яцкіна оскаржив "вирок за держзраду".

Крим суд держзрада політв'язень адвокат

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