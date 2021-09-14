У Миколаєві двоє невідомих кинули "коктейль Молотова" в офіс адвоката

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У Миколаєві поліцейські встановлюють осіб, які кинули в приміщення офісу адвоката пляшки із запальною сумішшю

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Миколаївської області.

З місця події співробітники вибухотехнічної служби та слідчо-оперативної групи вилучили пляшку з невідомою речовиною, яку направлять на експертизу.

У результаті загоряння частково пошкоджено приміщення", - розповіли у поліції.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 399 КК України "Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи", санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 26 серпня невідомий кинув "коктейль Молотова" в офіс Уповноваженого ВР з прав людини. За словами Людмили Денісової, ніхто з працівників секретаріату не постраждав. Зловмисника оперативно затримали.