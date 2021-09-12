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12 вересня 2021, 12:17 379

На Київщині знайшли мертвим суддю Печерського суду, - ЗМІ

12 вересня 2021, 12:17 379
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Фото з відкритих джерел
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У селі Погреби Київської області 11 вересня був знайдений мертвим суддя Печерського суду Віталій Писанець

Про це пише RegioNews з посиланням на "Сьогодні".

Низка ЗМІ заявили, що смерть була насильницькою, проте виданню цю інформацію правоохоронці не підтверджують.

"Інформація, яка прозвучала в телеграм-каналах – перекручена. Суддя дійсно знайдений мертвим, але на тілі немає видимих тілесних ушкоджень. За попередньою інформацією, не було ні стрілянини, ні бійки. Не виключено, що у цього служителя Феміди відірвався тромб. Все це встановить експертиза",- повідомили виданню правоохоронці, знайомі з матеріалами кримінального провадження.

Зазначається, що суддя нещодавно проводив одне із засідань у справі нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука – розглядав відвід іншого судді у справі нардепа.

Раніше "Свободный" повідомив, що напередодні суддя відпочивав разом зі слідчим Солом'янського управління НП Хоменко Є. і адвокатом Онопенко П. Між суддею і слідчим стався конфлікт і бійка.

Нагадаємо, 15 серпня знайшли вбитим мера Кривого рогу Костянтина Павлова.

Через це у поліції розглядають три версії загибелі мера Кривого Рогу: самогубство, вбивство та необережне поводження зі зброєю.

Згодом з'ясувалося, що у поліції назвали ще одну версію смерті мера Кривого Рогу: його могли довести до самогубства.

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