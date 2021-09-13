У Чернігові судять активіста Нацкорпусу, який нібито писав на парканах образи на президента

У Чернігові затримали голову місцевого "Нацкорпусу" Олександра Тарнавського за образливі написи на парканах на адресу президента Зеленського

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Тelegraf.

Чоловіка затримали 6 вересня за написи, які він, нібито, зробив 13 серпня, повідомляють у пресслужбі поліції.

За версією правоохоронців, 28-річний Тарнавський обписав образливими фразами "Зеля х**ло", а також написами "Свободу Сергію Величку" паркани в декількох районах міста. У поліції заявляють, що навіть є відео, де Олександр визнає свою провину.

Але голова Чернігівського осередку "Нацкорпусу" заперечує свою провину, а з приводу визнання каже, що це було сказано не всерйоз і за інших обставин. Тарнавський розповів, що в серпні з товаришами він їздив до Києва на мирний мітинг проти "формули Штайнмаєра" і для підтримки однодумців з Харкова, яких засудили на 2 місяці за хуліганство, в тому числі і Величко.

Але по дорозі в столицю їх автобус зупинила поліція і почала перевіряти на "зброю і вибухівку" – нібито надійшов такий сигнал. Близько 30 правоохоронців обшукували автобус з порушеннями: вони були без форми, не представилися і чоловіки обшукували жінок, що суперечить правилам.

У той момент Тарнавський І сказав, що ці написи малював він. За словами громадського діяча, це було сказано жартома і у поліції немає інших доказів, крім цих несерйозних слів. До того ж, за одну ніч поодинці він би не зміг змалювати паркани в декількох районах Чернігова більш ніж 100 малюнками.

У разі доведення провини, за образливі графіті голові "Нацкорпусу" загрожує 15 діб арешту за статтею 173 КУпАП "дрібне хуліганство".

У понеділок, 13 вересня, в Чернігівському суді відбулося перше засідання з цього питання. Захист має намір домогтися в суді перенесення засідання, щоб адвокату дали достатньо часу ознайомитися зі справою.

Але навіть якщо Тарнавського визнають винним, він готовий понести покарання, як і інші його товариші, що "потрапили під режим Зеленського".

Як повідомлялося, 30 серпня у столиці активіст "Нацкорпусу" порізав собі вени біля відділу поліції.